Milan Zlatan Ibrahimovic ma che fai? I tifosi | burattino di Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Idelnon sanno più che pensare di: è solo undi? Il video che ha fatto impazzire il web Qual è la reale funzione dinella nuova struttura societaria del? Il bomber svedese sarebbe dovuto essere un importante consigliere per… e invece si ritrova a fare video con i koala. Nel corso del viaggio in Australia per l’amichevole contro la Roma, infatti,ha pubblicato un video che lo ritrae con in braccio un simpatico koala. Un video semplice, all’apparenza innocuo, ma cha ha fatto andare su tutte le furie idel. Perchè Ibra è in Australia ad abbracciare koala invece di aiutare Furlani e Moncada con la questione allenatore e il mercato? I commenti sotto al video su Instagram sono ricchi di critiche: “Sei solo undi”, scrive qualcuno.