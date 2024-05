Fonte : sportface di 29 mag 2024

Davide Calabria, capitano del Milan, racconta da Perth gli ultimi giorni in compagnia di Olivier Giroud, che nell'amichevole contro la Roma in Australia indosserà per l'ultma volta la maglia rossonera prima di trasferirsi a Los Angeles.

Milan Calabria | Giroud un leader Mi ha sostenuto molto e mi mancherà