Milan Calabria | Giroud mi mancherà molto Su Fonseca…|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 2024-05-29 16:37:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il capitano delDavideha rilasciato alcune dichiarazioni dall’Australia e da Perth, dove i rossoneri affronteranno la Roma venerdì 31 – alle 13 ora italiana – in un match amichevole organizzato per il trentennale della morte di Agostino Di Bartolomei. Il difensore delha parlato così di Olivier, che sabato scorso ha salutato per l’ultima volta il pubblico di San Siro visto che la sua esperienza italiana volge al termine: “è un leader importante dentro e fuori dal campo… soprattutto fuori dal campo. Mi ha sostenuto. Mi, ma sono felice di trascorrere questi pochi giorni insieme per festeggiare la sua partenza”.