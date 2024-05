Migranti | 700 in 48 ore a Lampedusa 400 via da hotspot

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Proseguono gli sbarchi di. Altri 153 sono approdati sull'isola a bordo di tre barchini soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto. Nel primo gruppo c'erano 46 persone, fra cui due donne, di nazionalità senegalese, gambiana, nigeriana e ivoriana. Nel secondo erano in 57 (13 donne e 5 minori) malesi, guineani, gambiani. Nel terzo, infine, viaggiavano in 50, fra cui 9 donne e 11 minori, di nazionalità liberiana, senegalese e camerunese. Sono stati portati all'dove al momento, dopo il trasferimento di 395 persone che arriveranno in serata a Porto Empedocle, ci sono 402 ospiti. A, negli ultimi due giorni e mezzo, sono sbarcati 697. Il bilancio di oggi è di 6 imbarcazioni e 219 persone. .