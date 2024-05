Migliorare la credibilità della magistratura | giustizia la soddisfazione di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati in Consiglio dei ministri. Nel vertice, durato circa 20 minuti, è stato approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzioneCorte disciplinare. "Non ho niente di cui vendicarmi con i magistrati. Non capisco perché una riforma del genere si consideri punitiva verso i Pm: lanon è mia nemica e chiedo a chi parla di vendetta se considera il governo come un nemico. Questa riforma era inserita nel nostro programma e siamo tutti d'accordo in Italia sul fatto che lavada migliorata: vogliamola, dire che il sistema non va modificato significa non tenere contovolontà degli italiani", ha dichiarato Giorgiaa Corriere Tv.