Michele Padovano | Juventus post-Allegri? Direi Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 29 maggio 2024)senza filtri: “uomo giusto per la Juve”. L’ex attaccante di Napoli e, recente protagonista del “Premio Renato Cesarini 2024? a Jesi e autore del volume “Tra la Champions e la libertà”, ha detto la sua riguardo a, Nazionale Italiana e non solo. Su Maxnon sembra avere dubbi. “All’inizio dobbiamo dire che la società aveva chiesto addi andare in Champions League e di valorizzare i giocatori della Next Gen. Queste cose sono state ampiamente rispettate…”. Quando gli è stato chiesto chi vedrebbe bene sulla panchina dellaha riso: “Io sono un grande sostenitore die credo che lui abbia una marcia in più rispetto a tutti gli altri.