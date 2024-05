"Mi piace lavorare con gli anziani"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si chiama Alou Diarra,è nato a Samako (Mali) 25 anni fa ed è il beniamino degli ospiti della Residenza Anni Azzurri Il Giardino’ di Bagnolo. Nella giornata nazionale dedicata all’operatore sociosanitario, Alou può essere considerato l’emblema del cambiamento che sta avvenendo nel personale delle case di riposo. Alou è arrivato in Italia sei anni fa, affrontando un pericoloso viaggio per mare insieme a molti suoi connazionali e passando attraverso l’Algeria e la Libia. Una volta giunto in Italia, Alou ha iniziato a trovare lavori occasionali ma è stato nel 2021 che trovato stabilità e piena soddisfazione, sia lavorativa che personale, all’interno del gruppo Kos e nella professione dell’operatore sociosanitario. Alou si definisce una persona che ama aiutare il prossimo.