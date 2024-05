Mezzogiorno 34% La storia di una legge per il Sud | il nuovo libro di Roberto Longo e Rosella Cerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Il fine di questoè raccontare unavera. Ladi un gruppo di persone che, partendo dalla presa di coscienza che – per 150 anni – storici e politici ci hanno raccontato una versione alterata di quella che fu l’Unità d’Italia, hanno deciso di fare qualcosa per cercare di risollevare la situazione in cui versa la propria terra. Ma cosa si poteva fare contro tutti i partiti nazionali, schierati solidalmente contro il Sud Italia, col consenso pressoché unanime degli stessi politici meridionali? Falliti i primi tentativi di unire il fronte meridionalista in un unico partito, anche a causa dei tanti meridionalisti legati mentalmente agli schemi culturali di destra, centro e sinistra, restava una sola cosa da fare: rivolgersi all’estero.