Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

Arriva stasera, a Milano, l’imponente show dei Metallica, che si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura per la data inaugurale degli I-Days Milano Coca-Cola, con quello che sarà il loro più grande live mai visto in Italia. grande live mai visto in Italia. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett.

Metallica oggi a Milano attesi oltre 70mila fan