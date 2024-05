Merce taroccata scoperta al porto | maxi sequestro di scarpe alla Spezia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La, 29 maggio 2024 - Erano pronte ad arrivare dCina per essere vendute nei negozi dello Stivale migliaia di paia dirigorosamente contraffatte. I funzionari del Reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane della, unitamente ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno intercettato e sequestrato in due diverse spedizioni 7.912 paia di calzature contraffatte pronte a essere commercializzazione ad opera della stessa società importatrice. Le spedizioni di calzature provenienti dCina, giunte a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, sono state individuate a seguito della mirata analisi dei rischi sulle merci in arrivo presso il locale scalo mercantile. L’ispezione ha permesso di individuare diversi modelli di calzature che sono apparsi una imitazione di un noto modello dstoria ultradecennale, il cui disegno è registrato sia presso l’Euipo che l’Uibm da una importante società del settore, la All Star C.