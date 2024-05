Mercato Lazio | Tchaouna può essere il primo colpo per Tudor Mandas la carta per Colpani?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Ilentra subito nel vivo e prima ancora della sua apertura lapunta a chiudere il proprioaffare. Nello specifico i capitolini sono vicinissimi a chiudere l'accordo per il passaggio di Loumdalla Salernitana ai biancocelesti. Nella giornata di ieri il ds laziale Fabiani aveva parlato delle potenzialità di alcuni giocatori della formazione campana e in queste ore infatti starebbe definendo il passaggio del ragazzo francese nato nel Ciad proprio in maglia. Si parla di un accordo di circa 8 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria per portare dalla Campania alla Capitale il giocatore classe 2003, in un affare che porterà il 40% dei soldi dell'accordo al Rennes, vecchia proprietaria del cartellino.