Mercato Juventus non solo Calafiori e Zirzkee | altro affare da 35 milioni

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ildellaè pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dopo le conferme sul pressing pere Zirkzee, nelle ultime ore starebbe avanzando anche un nuovo nome per il centrocampoprimo obiettivo deldella Juve: è questa la scelta di Giuntoli in vista dell’imminente finestra diestivo. Il centrale difensivo del Bologna, valutato circa 25dal club rossoblù, potrebbe vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Più freddi i contatti per Zirkzee, anche perchè lapotrebbe prendere in considerazione l’affondo sul centravanti olandese solamente di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 40di euro. Per il momento, Zirkzee non rappresenterà una priorità.