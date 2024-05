Menzione Speciale per il liceo Quercia al concorso artistico – letterario Don Peppe Diana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Marcianise. Ancora un successo per il“Federico”. L’istituto guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta ha ricevuto laalla premiazione del“Don” – edizione XIX a.s 2023/2024 – organizzato da Associazione Scuola di Pace DonOnlus e da Comitato Don. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 27 Maggio 2024 alle ore 16 presso la Chiesa San Nicola di Bari in via Parroco Schiavone a Casal di Principe, la chiesa, cioè, nella cui sagrestia fu ucciso Donesattamente 30 anni fa, ovvero il 19 marzo 1994. Il premio è stato consegnato agli studenti della classe 4 FScientifico Piccolo Gianluigi Kirill, De Matteo Anna e Valentino Angelo per il testo prodotto dal titolo “Il Diritto di essere Liberi, il Dovere di essere Liberi: per Don”.