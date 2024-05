Meloni stro***? Se lo dice Maurizio Landini sbrocca da Floris

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), ospite di Giovannia DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 maggio, parlando del saluto di Giorgiaa Vincenzo De Luca al quale ha rispedito al mittente l'insulto - "Presidente, sono quelladella. Come sta?" - attacca: "Decideranno loro come si chiamano, se lolei...". Quindi il segretario della Cigl, prosegue nella sua critica alla premier e al governo: "Bisognerebbe smetterla con gli spot elettorali e affrontare seriamente i problemi. Parlare di salari che crescono più dell'inflazione è una bugia perché l'inflazione dal 2022 al 2024 è aumentata del 17% e i salari stanno aumentando non per il governoma per una serie di rinnovi contrattuali che stiamo facendo noi. Qualcosina succede ma non si sta recuperando tutto quello che si è perso e ci sono milioni di lavoratori senza rinnovo contrattuale".