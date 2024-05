Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

E la De Gregorio, quasi disgustata, continua sussurra "Eh, è questo, no no ma è questo, è questo. twitter. ". Il regolamento di conti è invece piaciuto a Roberto Poletti, che in collegamento con la Berlinguer applaude: "Sarò ignorante io, ma la Meloni da ieri mi sta molto più simpatica. . "Giorgia Meloni ha scelto la tribuna di Caivano per non andare a Brescia dove si commemorava la strage fascista e dove sarebbe stata fischiata" Concita De Gregorio è ospite a #PrimadiDomani pic.

Meloni str***a? Sarò ignorante io | Poletti fa impazzire Concita De Gregorio | Video