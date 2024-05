Fonte : quotidiano di 29 mag 2024

. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi in cui si spiega che "in vista del Vertice G7, il colloquio ha permesso di fare il punto anche sullo stato delle relazioni bilaterali e sui principali scenari di crisi internazionali". "Il Presidente del Consiglio - si legge nel comunicato - ha colto l'occasione per ringraziare il suo interlocutore per aver confermato la sua partecipazione a Borgo Egnazia".

Meloni sente Erdogan il presidente della Turchia sarà al G7