Meloni riforma della giustizia epocale abbiamo avuto coraggio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Oggi il Governo italiano ha rispettato un altro impegno preso con gli italiani. Nel programma di centrodestra avevamo scritto che avremmoto la, e oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per avere finalmente unapiù equa ed efficiente". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio dopo il Cdm. "In molti hanno detto e scritto in questi mesi che non avremmo maiildi presentare questa, attesa da decenni: evidentemente ancora non conoscono la nostra determinazione. Quando è giusto fare qualcosa nell'interesse dell'Italia e degli italiani noi semplicemente la facciamo. Ma certo varare questa, dopo 30 anni che se ne parla, è un risultato".