Fonte : servizitelevideo.rai di 29 mag 2024

I magistrati non sono nemici. Evasione fiscale?"Tutta intollerabile". Premierato: "Rafforza ruolo della politica". Su Orban:"Parlo con tutti, sbaglia chi lavora per dividere. . Chi governa è un nemico?" Sulla politica di destra europea: "Le Pen sta facendo un percorso interessante",ha detto. In Ue sono dalla parte dell'Italia".

Meloni | magistrati non sono miei nemici