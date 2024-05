Meloni | L' Europa non ci dica cosa mangiare Non ho litigato con De Luca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lancia il "modello Caivano", da esportare in tutte le periferie italiane, vuole "un'diametralmente opposta rispetto a quella che abbiamo visto finora". Il sud? "Può essere l'hub energetico dell'". De? "Non hocon nessuno". Mentre del Piano Mattei dice "l'Africa è il continente dove più che altrove si gioca il nostro futuro e dove siamo chiamati a segnare la differenza". In una intervista al Mattino, la premier Giorgiapassa in rassegna i principali temi della sua azione politica, dalla visita di ieri in Campania fino alle prossime europee. "Non ci devono più essere zone nelle quali lo stato indietreggia, sparisce, fa finta che vada tutto bene, e china la testa. Ci siamo assunti l'impegno di dimostrare che le cose possono cambiare, che non è vero che è tutto già scritto e che l’unica opzione che hai è arrenderti", dice la premier riferendosi all'inaugurazione del nuvo centro sportivo a Caivano.