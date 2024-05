Meloni e il faccia a faccia con De Luca Messina | Felice che ci sia una donna premier che non le manda a dire

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Proseguono le polemiche sul botta e risposta dellacon il presidente della regione della Campania Deieri pomeriggio a Caivano Un video di pochi secondi, che è diventato immediatamente virale, quello che riprendeva l’arrivo dellaGiorgiaa Caivano in occasione nell’inaugurazione di un campo sportivo nel piccolo centro alle porte di Napoli. “Presidente De, quella stronza della. Come sta?”. Queste le parole dellarivolgendosi al presidente della Regione Campania, prima di stringergli la mano davanti all’intera delegazione regionale.e De– Notizie.com – Ansa foto Una querelle cominciata qualche mese, a febbraio per l’esattezza, quando, commentando la partecipazione di Dealla manifestazione dei sindaci contro l’Autonomia differenziata a Roma,aveva detto che “se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più”, con Deche era stato poi sorpreso dalle telecamere in un fuori onda piuttosto furioso contro lae la frase “Lavora tu, stronza!”.