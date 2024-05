Melissa Satta e Carlo Beretta è amore tra la showgirl e l’imprenditore | la foto del bacio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Lae l’ex fidanzato di Giulia De Lellis,sono ormai una coppia a tutti gli effetti: nelle scorse settimane, il settimanale Chi aveva paparazzato i due dapprima in vacanza a Madrid in compagnia di alcuni amici e poi da soli, mentre sfrecciavano in macchina alla volta di Forte dei Marmi, per trascorrere qualche giorno da soli. In entrambe le occasioni, però, i due si sono mostrati attenti a non mostrarsi in atteggiamenti equivoci e hanno preferito mantenere un profilo basso e un certo riserbo su una frequentazione appena iniziata. Ora però i tempi sembrano essere maturi per farsi vedere insieme alla luce del sole: in vacanza insieme a Sassari, la neo coppia incurante dei presenti e dell’occhio dei paparazzi, si è lasciata andare a baci e tenerezze in spiaggia, tra un giro sulla moto d’acqua insieme al figlio di lei Maddox e un bagno nelle acque cristalline del mare della Sardegna.