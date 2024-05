Melinda Gates | 1 mld per diritti donne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 5.03French, l'ex-moglie del cofondatore di Microsoft Bill, ha annunciato che donerà un miliardo di dollari a persone e organizzazioni che lavorano per la causa delle. L'annuncio arriva in un momento in cui attivisti ed esponenti della sinistra negli Usa denunciano un arretramento deidellenel paese, in particolare a causa del crescente numero di Stati che vietano l'aborto.Si dedicherà a questa nuova missione il 7 giugno,una volta lasciata la Foundation costituita con l'ex marito 25 anni fa.