Meghan Markle la visita istituzionale è un disastro | Troppo nuda

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è tornata recentemente a far parlare di sé per un “errore di etichetta”: continua a sbagliare anche se non è più nella Royal Family. Nel brevissimo periodo di tempo in cuiè stata un membro effettivo della Famiglia Reale, è stata spesso criticata per avere indossato abiti e accessori poco adatti al suo ruolo oppure non conformi alla rigidissima etichetta di palazzo.– Foto Ansa – cityrumors.itUna volta, per esempio, si presentò a maniche corte ad un evento a cui lei e Harry parteciparono sotto una pioggia scrosciante. In un’altra occasione, una foto che la ritraeva mentre scendeva da un aereo rivelò che la lunga gonna che indossava aveva ancora l’etichetta attaccata: quella fu davvero una pessima figura.