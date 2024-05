Meeting dei ‘Grandi Ospedali’ al Cardarelli De Luca | Con stipendi di oggi il personale nuovo non lo avremo mai

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “facciamo fatica a costruire i turni medici nei pronto soccorsi, come lo raccontiamo al governo? Non c’è più. Abbiamo fatto diversi concorsi, abbiamo recuperato 50 tra specialisti e specializzandi ma mancano gli interventi di fondo che devono partire dal livello retributivo delal pronto soccorso, se rimaniamo alloo diilnon lomai. Se facciamo scelte importanti anche accorciando l’età per andare in pensione se sei al pronto soccorsorisultati, maqueste scelte non arrivano. Né sono arrivate nel passato, quando si prevedeva quello che ora davvero sta accadendo e cioè che rischiamo di non garantire il pronto soccorso negli ospedali di alto livello, non solo in luoghi di periferia”.