Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Incredibile vicenda avvenuta nella nota località balneare: uno scandalo che vede coinvolto il primo cittadino Ogni anno, migliaia di scambisti si recano nella pittoresca località balneare di Agde, un luogo conosciuto per il suo vivace spirito libertino. Tuttavia, l’ultimo scandalo che ha colpito questa cittadina non ha nulla a che vedere con questa peculiarità. Al centro di questa intricata vicenda ci sono due figure apparentemente disparate: l’indovina Sophia Martinez e ilGilles d’Ettore. La BBC ha riportato che per anni, la veggente Martinez avrebbe tenuto sotto il suo incantesimo ildi Agde, manipolandolo con abilità. Entrambi sono attualmente in custodia e sottoposti a interrogatori: lei sospettata di manipolazione psicologica, lui di aver sperperato ingenti somme di denaro pubblico per soddisfare i desideri della sua consigliera mistica.