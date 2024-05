Mediolanum Padel Cup 2024 a Palermo le superstar della racchetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio– Nell'Isola dei sogni e dei poeti arrivano i giocatori che fanno sognare. E danno spettacolo. Al Country Time Club disbarca un parterre di grandi firme che hanno fatto la storia recentedisciplina e protagonistiscena nazionale e internazionale. Il torneoCup, Open FITP con 15mila euro di prize money – uno dei più alti mai registrati in Italia – ha chiuso le iscrizioni con alcuni colpi d'eccezione. È il caso di Simone Cremona - una bacheca di trofei grande così: otto volte campione italiano nel maschile e quattro nel misto, oro, argento e bronzo in maglia azzurra in tre edizioni degli Europei – numero 7 del ranking FITP e 123 del ranking mondiale FIP. Staccato di una sola lunghezza sia nelle classifiche nazionali che in quella mondiale, ecco Daniele Cattaneo, che in coppia con Cremona ha vinto diversi titoli e altro giocatore che ha fatto la storiadisciplina nel nostro Paese e non solo.