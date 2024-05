Mbappé | Futuro in Serie A? Non si sa mai Sicuramente giocherei per il Milan guardo ogni partita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Non si sa mai. Quando ero piccolo, ero tifoso del. E mi dicevo sempre: se un giorno giocherò in Italia, sarà per ilsempre laA edei rossoneri. Non si sa mai…”. Le parole di Kylianrilasciate ai Globe Soccer Europei a Cala di Volpe hanno scatenato la fantasia dei tifosiisti. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’ex PSG ha svelato un retroscena legato ai rossoneri. “Da quando ero piccolo, tutta la mia famiglia vedeva ilperché intorno a me sono tutti tifosi rossoneri; per questo motivo continuo ancora oggi a guardare le partite”. E sul suo: “Sono stato a Parigi, ora giocherò per un nuovo club e sono molto contento. LaA è una grande lega, l’anno prossimo avrete tante squadre in Champions League.