(Di mercoledì 29 maggio 2024) Kylianha ricevuto il premio di miglior giocatore agli European Globe Soccer Awards. Sarà un’estate particolare per il campione francese: dopo aver annunciato l’addio al Psg, firmerà per il Real Madrid e dovrà anchegli Europei in Germania.: «diinA, ma maimai., non mi perdo una partita» A Sky Sport ha dichiarato: «Quando passi sette anni in un club ti godi ogni momento che hai passato con i giocatori, isi. Ovvio, ci sono anche i gol e i trofei, ma ci sono cose più importanti come le relazioni che hai coltivato, far parte di una squadra, cose che non dimentichi nella vita. Per me è stato speciale e ringrazio per l’opportunità di essere stato al Psg». Ora pensa agli Europei: «Il sogno è sempre lo stesso, vincere.