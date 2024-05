Mazzeo nell’elenco impresentabili Giani e Fossi | E’ grave e ingiusto Ma nel Pd non c’è una vera pace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Anche Antoniodegli ‘’. Il nome del presidente del Consiglio regionale toscano, esponente di spicco Dem, in corsa alle europee, è stato letto ieri dalla presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, insieme a quello di altri sei esponenti di vari schieramenti (Forza Italia Noi Moderati Ppe, Fratelli d’Italia e Stati Uniti d’Europa) le cui candidature violerebbero il codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti.era stato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta nel 2022 per un’indagine sulla chiusura de L’Unità di cui, nel 2012, era stato "per spirito di servizio – dice lui stesso – per 6 mesi membro del Cda prima di dimettermi". "Per quanto mi sforzi – commenta– non riesco a capire come si possa bollare come impresentabile a 10 giorni dal voto una persona che mai ha avuto una condanna, mai ha avuto a che fare con certi ambienti e che è sempre stata e sempre sarà dalla parte della legalità.