Mazza ha cassato il mio nome dalla fiera del libro di Francoforte Risultato? I tedeschi mi hanno invitato ottimo lavoro | lo sfogo di Saviano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “deldi, quest’anno ospite d’onore l’Italia. Chi decide quali autrici e quali autori portare alla? Mauro, per decisione del governo. Nella lista dinon ci sono. L’ha detto lui stesso che hail mioper dare spazio a chi non ha spazio. Ovviamente nella lunga lista delle persone portate ci sono intellettuali che sono tutti i giorni in televisione, sui giornali, ovunque occupano qualsiasi spazio, vogliono occuparne ancora di più.ottenuto? Che ia questo puntovoluto invitarmi, gli editori, i libraie l’associazione dei traduttori”. Così Robertoin un video postato sui social dopo il mancato invito alla Buchmesse.