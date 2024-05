Fonte : orizzontescuola di 29 mag 2024

. L'ipotesi di inserire i risultati delle prove Invalsi nel Curriculum dello studente, documento allegato al diploma di Maturità, ha suscitato un acceso dibattito nelle ultime settimane. rticolo Maturità 2024, prove Invalsi nel curriculum dello studente? No per quest’anno. L’ente precisa: “Attesa per.

Maturità 2024 prove Invalsi nel curriculum dello studente? No per quest’anno L’ente precisa | Attesa per il decreto ministeriale di adozione del nuovo modello