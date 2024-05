Masters of the Universe | Nicholas Galitzine sarà He-Man!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’attoreè stato scritturato per interpretare He-Man nel tanto atteso adattamento cinematografico “of the”. Il regista di “Bumblebee” Travis Knight dirigerà il film per Amazon MGM Studios e Mattel, con un’uscita nelle sale fissata al 5 giugno 2026, come riportato da Variety.è già noto per aver recitato nei film Cenerentola (2021), Purple Hearts (2022), Rosso, bianco & sangue blu (2023), The Idea of You (2024) e nella serie Mary & George (2024). Si attendono ora aggiornamenti sul progetto, che come noto è stato a lungo rimandato ed è passato attraverso più studi di produzione.in Mary & George. Foto di Sky UK – © Mary & George © 2023 Sky Studios Limited. All rights reserved.