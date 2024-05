Masters of the Universe Nicholas Galitzine sarà He-Man nel live-action

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)interpreterà He-Man neldiof thea lungo rimandato da Amazon. Preparatevi a vedere l’attore di The Idea of You in versione biondissima per entrare nei panni del popolare giocattolo della Mattel! Il regista di “Bumblebee” Travis Knight dirigerà il film per Amazon MGM Studios e il film uscirà nelle sale il 5 giugno 2026. Il progettoof theha affrontato un viaggio particolarmente tortuoso di oltre due decenni per arrivare al grande schermo: è stato avviato dalla Warner Bros. e dalla Sony prima di passare a Netflix, che lo ha cancellato nel 2023 per problemi di budget. Innumerevoli registi, tra cui il regista di “Kung Fu Panda” John Stevenson, il regista di “Wicked” Jon M. Chu, il regista di “Charlie’s Angels” McG e il duo di “The Lost City” Aaron e Adam Nee, si sono contesi dal 2007.