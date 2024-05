Mastella ha incontrato una delegazione dell’International Police Association | presto una sede a Benevento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024): il Sindacoincontra laguidata dal presidente Lucia Tramontano, 29 maggio 2024 – Il sindaco Clementehastamane a Palazzo Mosti unadell’Ipa (International), guidata dal presidente Luciana Tramontano .Si tratta di un associazione che raggruppa tutte le forze di polizia, presente in 68 Paesi del mondo e che conta 15mila iscritti in Italia e 600 in Campania.Il sereno e costruttivo colloquio tra laIpa e il sindacoha avuto ad oggetto la prossima costituzione di un Comitato Irpinia-Sannioche avràproprio a. Il Sindaco ha garantito massimo sostegno istituzionale, mentre l’Ipa ha assicurato che svolgerà in città attività formative e darà supporto per attività di carattere sociale e di pubblica utilità.