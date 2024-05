Massimiliano Varrese, il 31 maggio esce il nuovo singolo 'Fai clap clap'

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Novità per l’ex gieffino: in uscita ilFaiDal 312024 sarà disponibile sulle PRINCIPALI piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica “Fai” (prodotto da Gianni Testa per Joseba Label), ildi. Il noto attore, cantante e ballerino romano prosegue con il suo primo amore, la musica, continuando con Joseba Label il proprio percorso discografico. Commenta l’artista a proposito del brano: –Torno magicamente al mio primo grande amore: la musica. Lar parte della gente mi conosce come Performer e come Attore, ma ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i campi del mondo dello spettacolo a 360° e con i più grandi artisti anche a livello internazionale.