Massa di Somma | Carabinieri arrestano madre e figlio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)di: spaccio familiare, arrestata una donna di 46anni e ildi 24anni per spaccio di sostanze stupefacenti Adidella sezione operativa della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 24enne e suache di anni ne ha 46. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.I militari hanno perquisito la loro abitazione e lì hanno trovato 280 grammi di marijuana per un totale di oltre 500 infiorescenze.Durante la perquisizione i militari hanno poi trovato anche diverso materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e lain contanti di 2.540 euro ritenuti provento del reato.Gli arrestati sono in carcere e in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.