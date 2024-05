Marzio Perrelli Sky | Casa dello Sport anche in estate paradiso per gli appassionati

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Con il fischio d'inizio dell'UEFA Euro 2024, le stelle del calcio europeo si accendono su Sky e in streaming su NOW. Dal 14 giugno al 14 luglio, ladi Sky diventa l'epicentro di 200 ore di puro spettacolo, trasmettendo tutti e 51 i match in diretta, di cui 20 in esclusiva. Ma non è solo calcio: è l'evento clou dell'italiana di Sky, con oltre 3.500 ore di eventi live, garantendo almeno un evento al giorno per soddisfare ogni palatoivo, dal tennis a Wimbledon in esclusiva, alle Olimpiadi di Parigi su Euro, agli Europei di atletica a Roma, fino all'America’s Cup e tanto altro ancora., Executive Vice Presidentdi Sky Italia, ha ricordato che claim "La tua", non è solo uno slogan, ma una vera e propria esperienza vissuta dai loro abbonati prendendo come esempio gli eventi del fine settimana passato: dal Gran Premio di Monte Carlo con le sue prove, la Pole Position e il Gran Premio stesso, al Gran Premio di Cataluña, con la Sprint Race e la vittoria di Pecco, ai quattro tornei ATP con quattro finali, due maschili e due femminili.