Marvelous Game Showcase 2024 annunciato con data ed orario

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Europe hail, evento in programma nello specifico nel corso della giornata di domani, il ??30 maggio, così da consentire ai fan di gustarsi tanti nuovi aggiornamenti sui prossimi giochi in arrivo sul mercato. Nello specifico lo show partirà alle ore 00:00 della notte tra il 30 ed il 31 maggio. Segnaliamo cheritorna per ildopo l’accoglienza positiva dello streaming inaugurale dello scorso anno, con il publisher che ha organizzato questo nuovo show direttamente presso la sede di Tokyo. La società ha inoltre aggiunto che l’evento vedrà partecipare il presidente Suminobu Sato ed i principali sviluppatori, così da fornire ai fan aggiornamenti sui progetti in sviluppo attivo, inclusi nuovi sguardi sui progressi dello sviluppo, nuovi progetti sia per il mercato giapponese che per quello occidentale e tanto, tanto altro ancora.