Marotta sketch con Fontana poi | Dopo l’Inter ho finito mi riposo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’amministratore delegato delGiuseppeconferma dal palco del Premio Rosa Camuna ciò che aveva già detto in passato. Sicurezza sul futuro. FUTURO – Il futuro in casa Inter non è in discussione. Il cambio di proprietà con conseguente addio di Steven Zhang sembra non aver creato problemi di grande portata. Si sta insediando il nuovo fondo americano Oaktree, già ci sono stati i primi incontri in questi giorni e si è discusso dei mesi a venire. Il programma è chiaro e Giuseppelo ha delineato con chiarezza. Si partirà subito dal rinnovo di Simone Inzaghi, per poi passare ai calciatori.– Il lavoro però non si ferma agli uffici di Viale della Liberazione. Lo stesso amministratore delegato delè stato oggi ospite sul palco del Premio Rosa Camuna, istituito ogni anno dalla Giunta Regionale della Lombardia.