Marotta che sgarbo alla Juventus | pronto a portare all’Inter un top player bianconero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il calciomercato dell’Inter e quello dellapotrebbero presto intrecciarsi in un’operazione di mercato che avrebbe del clamoroso. L’estate porta con sè tanti rumor, più o meno veritieri, ma quando i bookmaker decidono di quotare un determinato evento vuol dire che esiste una buona probabilità che esso accada. E la quota di Adrien Rabiotè davvero stuzzicante. Rinnovo Rabiot-: la situazione Adrien Rabiot è in scadenza di contratto con laa giugno 2024 e la situazione del rinnovo è in fase di stallo: il francese guadagna 8 milioni, i bianconeri vorrebbero ridurre il tetto ingaggi e non è detto che il centrocampista e mamma Veronique (agente) siano dello stesso avviso. Le voci sull’interesse per un top centrocampista della Serie A spingono, inoltre, verso la possibile separazione.