Manuel Agnelli | a X Factor torna il giudice che ha vinto senza vincere con i Maneskin

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Milano – Il ritorno diè una delle (tante) novità della nuova edizione di X. Oggi sono stati ufficializzati i nomi dei quattro giudici del talent show di Sky: oltre al cantante degli Afterhours ci saranno Achille Lauro e altri due artisti milanesi, Jack La Furia e Paola Iezzi. A condurre una delle leggende della musica italiana: Giorgia, al suo debutto come presentatrice. L’unico “veterano” della trasmissione è proprio, il cui ritorno in passato è stato spesso invocato dai fan della trasmissione. E proprio sul profilo Instagram di Xnon si contano i messaggi di bento. “Ci sei mancato come l'aria”, “Finalmente sia parlare di musica”, “Bello sapere cheunfortemente competente”: sono solo alcuni dei commenti dei follower.