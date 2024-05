Manualetto per la prossima vita

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Siamo soliti usare il sostantivo “cinismo” e l’aggettivo corrispondente per rappresentare un atteggiamento freddo, distaccato, al limite perfino meschino per la sua disumanità. Ebbene, il filosofo Epitteto descriveva i cinici come esploratori, inviati in avanscoperta fino ai margini più estremi dell’umano, per tornare poi ad annunciare la verità che, al di sotto di convenzioni, regole, credenze, hanno visto. Il cinico è colui che, con lungo esercizio, si è reso massimamente libero nel movimento: questo movimento non lo allontana dal mondo, ma gli permette di calarvisi ancora più dentro, chiedendo conto, con coraggio, di ogni cosa incontri. Ogni legame, ogni abitudine, ogni convenzione, ogni norma di condotta, ogni superstizione o fede è sottoposta a uno stringente interrogatorio: il cinico tende le trame sociali che lo circondano, ne muta la forma, talvolta ne strappa i bordi.