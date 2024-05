Mantovano ' sorteggio per i membri del Csm e dell' Alta corte'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La riformaa giustizia "prevede l'assoluta paritarietà nell'espressione dei componenti del Csm edi giustizia disciplinare: in entrambi i casi il passaggio è quello del, poi la legge ordinaria stabilirà i paletti, e per l'si prevede un profilo elevato di professionalità", ossia "aver svolto o avere in svolgimento" un ruolo "in Procura generalea Cassazione o ruolia Cassazione". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo, in conferenza stampa dopo l'approvazionea riformaa giustizia con la separazionee carriere dei magistrati. "Non darei così per scontato che si arrivi al referendum, nel senso che se vale l'adesione alla sostanza che viene proposta dal governo e se vi sarà un confronto nel merito in Parlamento di fronte a un testo che certamente non è blindato ma aperto al contributo'intero parlamento, non è così certo che si arrivi al referendum.