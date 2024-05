Fonte : ilgiorno di 29 mag 2024

L'assoluzione per insufficienza di prove o quantomeno la diminuzione della pena per seminfermità mentale sono invece le richieste che riproporrà in appello il 25 settembre il difensore dell'imputata, Angelo Leone, secondo cui Tiziana Morandi "soffre di un disturbo della personalità con tratti antisociali e evitanti".

Mantide della Brianza a settembre il processo d’appello La difesa | Ha disturbi antisociali ed evitanti