Manifestazione pro Palestina indagini della Questura sull’occupazione alla stazione di Bologna | Già venti identificati

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La Digos sta lavorando per identificare, anche con le immagini dell’impianto di videosorveglianza Polfer, gli autori dell’occupazione del binario 1centrale dinel corsopro. Al momento, informa la, ne sono stati individuati unana, appartenenti all’area antagonista locale: saranno a vario titolo denunciatiProcura per blocco ferroviario, interruzione di pubblico servizio, imbrattamento enon preavvisata: “La grave condotta, penalmente rilevante, non ha sortito danni a persone e cose anche grazie al solerte intervento di personalePolizia ferroviaria che ha consentito la tempestiva interruzionecircolazione dei treni”, rende noto la