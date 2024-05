Mancino naturale | dal cast alle location tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il calcio è senza dubbio lo sport più amato dagli italiani e a cui tanti giovani guardano con occhi sognanti. Costruire una carriera in tale sport può infatti aprire numerose porte e occasioni di riscatto. Ma ci sono anche aspetti negativi di questo mondo, che può fagocitare e risputare senza troppi complimenti chi lo intraprende. Ildel 2022, intrepretato da Claudia Gerini e diretto da Salvatore Allocca, proprone proprio questi due poli opposti. Ilsi concentra infatti sul mostrare anche gli aspetti negativi di questo ambito, talvolta legati ad un sostegno non delsano da parte dei genitori dei giovani calciatori. Troppo spesso questa passione si trasforma infatti in un’ossesione capace di rovinare ciò che di buono e bello lo sport cerca invece di insegnare.