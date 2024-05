Mancino naturale Claudia Gerini in un film drammatico sul calcio e i sentimenti | tutte le curiosità da sapere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è undiretto da Salvatore Allocca nel 2022 che racconta una storia die sport,precisamente. Nel ruolo principale troviamo una brava ed intensa, che una volta di più dimostra come riesca agevolmente a calarsi con la medesima disinvoltura sia nelle parti leggere che in quelle più serie. La pellicola è una prima tv e va in onda a partire dalle 21.30 di mercoledì 29 Maggio su Rai 1. Di seguito trovate tutto quello che c’è daa riguardo.: la trama in breve e il cast Isabella è la vedova di un uomo appassionato diche ha chiamato il figlio Paolo in onore dell’indimenticabile Paolo Rossi. Proprio come Pablito, il ragazzino, che ha dodici anni, non solo ama giocare a pallone ma è dotato di un sinistro micidiale.