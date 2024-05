Maltrattamenti su minori | a processo due maestre d’asilo pontine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Al Tribunale di Latina si va verso la chiusura dela carico di due insegnanti della scuola materna “Donna Caetani” di Sermoneta accusate disu. «Scimmiotto peloso, puzzi. Sei brutto e antipatico»; questa solo una delle frasi che venivano rivolte ai bambini. Le imputate, di 66 e 43 anni, devono rispondere rispettivamente delle accuse disue abuso dei mezzi di correzione. Per loro il Pubblico Ministero due anni, per la più anziana, e tre mesi per l’altra. In aula è stato ascoltato anche l’ultimo testimone presentato dalla difesa, ovvero l’ex dirigente scolastico Enzo Mercuri. N.B.: immagine di repertorio L'articolo proviene da Dayitalianews. .