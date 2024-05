Fonte : thesocialpost di 29 mag 2024

La tragica morte dei due bambini per mano della loro stessa madre ha lasciato una cicatrice profonda nella comunità di Festus, Missouri. Diverse organizzazioni locali hanno iniziato a raccogliere fondi e a organizzare veglie per onorare la memoria dei due bambini e per offrire conforto alla comunità colpita.

Madre spara a figlia di 9 anni e annega figlio di 2 | dramma in Missouri