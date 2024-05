MadMan la tracklist dell’album Lonewolf feat con thasup Naska Gemitaiz

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ecco ladi, il nuovo album diche contieneuring importanti come quelli conDa mesi i fan chiedevano il suo grande ritorno e ormai mancano pochi giorni all’uscita di(Tanta Roba Label/Island/Universal Music), il nuovo album di. Per l’occasione, l’artista ha svelato oggi gli artisti che ha voluto al suo fianco. Per un disco così importante non potevano mancare amici e colleghi del calibro di:, Jake La Furia,, Rik Rox & Mattaman.è senza dubbio uno dei rapper più stimati della scena. Il timbro e gli esercizi di stile di cui è capace sono il marchio di fabbrica che lo hanno reso un unicum nel panorama rap italiano e che, allo stesso tempo, gli hanno permesso di spingersi sempre oltre i limiti, rimanendo al contempo fedele a se stesso.